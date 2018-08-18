Смертельное ДТП в Ставропольском районе: "Лада Калина" съехала в кювет, погиб водитель

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Как установили прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД, водитель автомобиля "Лада Калина", по предварительным данным, не справился с управлением транспортным средством и допустил съезд в правый кювет по ходу движения.От полученных в результате аварии травм водитель автомашины - житель Тольятти 1976 года рождения, скончался. Его пассажир - женщина 1967 года рождения, госпитализирована с травмами груди и живота.Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области