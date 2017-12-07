Смертельное ДТП в Сергиевском районе: ГАЗ-331061 столкнулся с грузовиком "Volvo"
7 декабря 2017 13:54
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7 декабря утром водитель автомашины "ГАЗ-331061" - мужчина 1972 года рождения, житель г.Самары, двигаясь по автодороге М-5 со стороны г.Самары в направлении г.Уфы, на 1113 км не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении транспортного средства и допустил столкновение с грузовиком "Volvo" в составе полуприцепа, под управлением жителя г.Челябинска 1960 года рождения.
В результате ДТП водитель автомашины "ГАЗ" от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, по факту аварии проводится проверка, сообщает облМВД.
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