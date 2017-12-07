Смертельное ДТП в Сергиевском районе: ГАЗ-331061 столкнулся с грузовиком "Volvo"

160

7 декабря утром водитель автомашины "ГАЗ-331061" - мужчина 1972 года рождения, житель г.Самары, двигаясь по автодороге М-5 со стороны г.Самары в направлении г.Уфы, на 1113 км не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении транспортного средства и допустил столкновение с грузовиком "Volvo" в составе полуприцепа, под управлением жителя г.Челябинска 1960 года рождения.В результате ДТП водитель автомашины "ГАЗ" от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, по факту аварии проводится проверка, сообщает облМВД.