Смертельное ДТП в Приволжском районе: столкнулись ВАЗ-21144 и «Нива»

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Авария произошла утром 26 декабря на 68 километре автодороги «Осинки - Приволжье». 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21144 двигался со стороны села Приволжье в направлении Обшаровки. По предварительной версии полицейских, не справившись с рулевым управлением, автомобилист нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомашиной «Нива» под управлением мужчины 1965 года рождения.В результате ДТП водители обоих автомобилей и 46-летний пассажир «Нивы» получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в медицинское учреждение. Женщина 1987 года рождения, находившаяся на переднем пассажирском сидении ВАЗ-21144, от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия врачей.Ведется проверка, сообщает облМВД.