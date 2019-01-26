Смерч перевернул автобус, подвозивший пассажиров к самолету в аэропорту турецкой Антальи

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Выступая по турецкому телеканалу NTV, губернатор одноименной провинции Мюнир Каралоглу заявил, что смерч перевернул автобус, подвозивший пассажиров к самолету. Кроме того, опрокинулся еще один микроавтобус, а также два трапа. По словам губернатора, двум самолетам был нанесен значительный ущерб, пострадал также полицейский вертолет.​Он уточнил, что никто из людей не получил серьезных ранений, власти делают все возможное, чтобы избежать дальнейших задержек рейсов и обеспечить функционирование аэропорта.Информация о пострадавших из-за смерча россиянах не поступала, сообщили РБК в генеральном консульстве России в Анталье. «В течение двух-трех дней наблюдается аномальное природное явление, скорость ветра достигала 102–103 км/ч, периодически продолжается сильный дождь. Да, действительно, наблюдался смерч в определенный момент, но информации о пострадавших в ходе аномального явления россиянах не поступало. Местные ведомства и службы справляются в целом с данной ситуацией. Причин для опасения со стороны российских граждан на данный момент нет», — отметили в генконсульстве.Фото: pixabay