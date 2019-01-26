Смерч перевернул автобус, подвозивший пассажиров к самолету в аэропорту турецкой Антальи
26 января 2019 16:36
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Выступая по турецкому телеканалу NTV, губернатор одноименной провинции Мюнир Каралоглу заявил, что смерч перевернул автобус, подвозивший пассажиров к самолету. Кроме того, опрокинулся еще один микроавтобус, а также два трапа. По словам губернатора, двум самолетам был нанесен значительный ущерб, пострадал также полицейский вертолет.
Он уточнил, что никто из людей не получил серьезных ранений, власти делают все возможное, чтобы избежать дальнейших задержек рейсов и обеспечить функционирование аэропорта.
Информация о пострадавших из-за смерча россиянах не поступала, сообщили РБК в генеральном консульстве России в Анталье. «В течение двух-трех дней наблюдается аномальное природное явление, скорость ветра достигала 102–103 км/ч, периодически продолжается сильный дождь. Да, действительно, наблюдался смерч в определенный момент, но информации о пострадавших в ходе аномального явления россиянах не поступало. Местные ведомства и службы справляются в целом с данной ситуацией. Причин для опасения со стороны российских граждан на данный момент нет», — отметили в генконсульстве.
Фото: pixabay
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