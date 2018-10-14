Сломал рёбра и изрезал когтями. В Австралии кенгуру напал на кормившую его семью

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Одна из пострадавших — 64-летняя Линда Смит, которая ухаживает за живущими в дикой природе кенгуру. По словам женщины, сумчатое набросилось на её 60-летнего мужа, который пытался его накормить. Линда поспешила супругу на помощь, но сама оказалась избита. Разъярённое животное сломало ей несколько ребер, а также изрезало когтями руки и ноги. Пострадавшая также получила травму грудной клетки.Спас своих родителей 40-летний сын, который увидел ожесточённую битву между кенгуру и обессиленными супругами. Мужчина захватил лопату и ударил им животное по голове. Перед тем, как ретироваться, сумчатое изрядно потрепало защитника родителей.В итоге семью госпитализировали с множественными травмами. Медики были шокированы тем, что с ними это сделал кенгуру. Больше всех пострадала мать семейства. В скором времени врачи собираются её прооперировать.