Следователи обращаются к самарцам, работающим вахтовым методом в Красноярском крае
3 февраля 2017 11:15
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В Красноярском крае, особенно на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях вахтовым методом работает большое количество граждан, постоянно проживающих в других субъектах Российской Федерации. Известны случаи, когда работодатели своевременно не рассчитываются с работниками, и граждане, не получив причитающуюся им зарплату в обещанный срок, уезжают в другие регионы по месту своего жительства, не обращаясь при этом в правоохранительные органы.
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю рекомендует таким гражданам обращаться для решения вопросов, касающихся нарушения их трудовых прав и принятия процессуальных решений в отношении работодателей по телефону (391)2-73-02-99, либо через интернет-приемную на официальном сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю (http://krk.sledcom.ru/folder/873347).
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