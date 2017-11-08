Скончалась дочь Людмилы Гурченко
8 ноября 2017 22:53
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Муж Людмилы Гурченко Сергей Сенин сказал РБК, что узнал о смерти Королевой из сообщений СМИ.
Сестра Королевой Кира Андроникашвили сообщила РБК, что не знает о смерти сестры. «Я первый раз об этом слышу от вас. Ничего не могу сказать», — сказала она.
О смерти Королевой на 59-м году жизни сообщило издание Star Hit. Она ушла из жизни накануне выхода передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир», в котором Королева должна была впервые встретиться со своим братом, рассказали позднее в ВГТРК. В компании заявили, что планируют выпустить передачу в эфир 8 ноября в 18:00.
Королева родилась в Москве 5 июня 1959 года, Гурченко тогда состояла в браке с советским актером Борисом Андроникашвили. Мария работала медсестрой в детской онкологической больнице. В 18 лет она вышла замуж, в браке у нее родились двое детей. Мальчик, Марк, умер в декабре 1998 года. У Марии Королевой были разногласия с последним мужем Людмилы Гурченко, продюсером Сергеем Сениным. Сенин в эфире «России 1» рассказывал о том, что она отказывалась общаться с Гурченко, а после кончины актрисы «начала делить наследство».
Людмила Гурченко умерла на 76-м году жизни 30 марта 2011 года из-за осложнений после перенесенной операции.
Фото: кадр программы «Сегодня вечером»
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