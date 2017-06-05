Сергей Рубаков находится в изоляторе временного содержания на Пионерской

730

Источник News163.ru сообщил, что руководитель департамента градостроительства администрации городского округа Самара Сергей Рубаков, задержанный сотрудниками УФСБ по Самарской области 2 июня 2017 года за взятку 2,5 млн рублей, в настоящее время находится в изоляторе временного содержания на ул. Пионерской в Самаре.

Вопреки заявлениям отдельных СМИ и блогеров о том, что Сергей Рубаков "дома под домашним арестом", сегодня выяснилось, что сразу после оперативно-розыскных мероприятий его этапировали в ИВС.



Кроме того, по словам инсайдера, компания ООО «ВолгаИнжирингСпецТранс» (ВИСТ), цитирую: "Больше имеет отношение к Рубакову, чем к первому заместителю главы городского округа Самара Олега Фурсова Владимира Василенко". Источник дал понять, что оба чиновника лоббировали интересы этой компании, чтобы выигрывать тендеры на подготовку к Чемпионату мира по футболу, а потом "сливать" эти подряды за 30% "отката" строительным компаниям.



Собеседник News163.ru считает, что после того, как Рубакова "выщелкнули" из процесса - это не большая, а тем более, не трагическая потеря. Другое дело, что это сильно отразится на репутации действующего градоначальника Олега Фурсова, ведь это люди из его ближайшего окружения.



"Не стоит рассматривать арест Рубакова, как невосполнимую потерю, - считает источник News163.ru, - Но определенную перегруппировку нужно будет произвести, потому что все сейчас деморализованы. У чиновников департамента градостроительства - ступор. Все бояться. Неизвестно, какие еще действия будут производить силовики. Повторюсь: проблемы будут, но они не носят какого-то фатального характера".



Собеседник добавил, что сотрудники УФСБ по Самарской области: "сработали чисто и профессионально".



"Там фигурирует большая сумма и шансы на то, что для Рубакова ситуация закончится положительно - минимальные", - говорит информатор News163.ru/