Семья убитого деревом мужчины отсудила у властей 300 тысяч
24 апреля 2017 14:00
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Судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда подтвердила решение о взыскании с администрации ЗАТО Светлый компенсации родственникам мужчины, погибшего при падении дерева.
24 июня 2015 г. на гражданина, сидевшего возле своего дома на лавочке, упало дерево, в результате чего он получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Жена и дочь подали в суд, мотивируя свое обращение тем, что на момент происшествия погода была безветренная, осадков не было, а дерево обрушилось потому, что было сухим и не было своевременно спилено. В Татищевском районном суде было установлено, что причиной падения дерева возрастом 60-70 лет стала стволовая гниль, поразившая корневую систему.
Суд пришел к выводу, что администрация ЗАТО не исполнила свои обязанности по вырубке "аварийных и сухостойных" насаждений. Представители администрации в свою очередь настаивали, что за месяц до этого они осматривали растительность в поселке и состояние упавшего дерева не вызвало у них нареканий, поскольку было покрыто листвой. В результате с администрации было взыскано 250 тыс. в качестве компенсации морального вреда и расходы на похороны в сумме 46 тыс., сообщает СарБК.
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