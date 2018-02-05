Сейчас в Сергиевском районе на автодороге М-5 «Урал» Приора столкнулась с грузовиком Вольво, погибли 4 человека

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Прибывшие к месту ДТП сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель автомашины Ваз Приора, мужчина 1981 года рождения двигался со стороны Уфы. Водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Вольво под управлением водителя 1967 года рождения. В результате ДТП 4 пассажира автомашины ВАЗ Приора скончались на месте происшествия. Водитель автомашины «Ваз Приора» госпитализирован.По факту произошедшего сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция призывает Вас быть предельно внимательными при управлении транспортным средством и не совершать рискованных маневров, которые могут привести к трагическим последствиям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области