Сейчас на Волге в районе Полевой 45 спасателей ведут поиски двух мужчин с опрокинувшейся моторной лодки

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Старшим оперативным дежурным ЦУКС дано указание начальнику поисково-спасательной службы Самарской области об организации проведения работ по поиску остальных пострадавших и личном руководстве спасательной операции. На место происшествия начальником ПСС направлено 4 катера.Пострадавший, каретой скорой медицинской помощи был доставлен для обследования в Дорожную Клиническую Больницу на ст. Самара ОАО «РЖД», после обследования отправлен домой.В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области. Инспекторами ГИМС проводится проверка.Всего привлечено 45 человека, 12 единиц техники (в том числе 4 плавсредства).Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов, сообщает пресс-служба МЧС Самара.