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Сегодня вечером в Большеглушицком районе водитель "LADA Priora" погиб при столкновении с большегрузом

21 марта 2018 22:17
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Две женщины-пассажиры вазовской автомашины и водитель фуры в аварии не пострадали.
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло сегодня, 21 марта, в 20:00 на территории Большеглушицкого района.

По причине, которая в настоящее время выясняется, произошло столкновение двух автомобилей "LADA Priora" и большегруза, в результате чего погиб водитель легковушки. Две женщины-пассажиры вазовской автомашины и водитель фуры в аварии не пострадали.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



Фото:     пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области





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