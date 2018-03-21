Сегодня вечером в Большеглушицком районе водитель "LADA Priora" погиб при столкновении с большегрузом

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По причине, которая в настоящее время выясняется, произошло столкновение двух автомобилей "LADA Priora" и большегруза, в результате чего погиб водитель легковушки. Две женщины-пассажиры вазовской автомашины и водитель фуры в аварии не пострадали.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области