Сегодня вечером на улице Льва Толстого в Самаре столкнулись «Renault» и ВАЗ 2113, пострадали двое взрослых и трое детей

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В результате ДТП пострадали водитель иномарки и пассажиры отечественного автомобиля - женщина и несовершеннолетние пассажиры 7, 9 и 10 лет. Пострадавшие получили телесные повреждения, с которыми доставлены в медицинское учреждение. Их жизни ничего не угрожает.По предварительным данным сотрудников ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии.Сотрудники органов внутренних дел устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области