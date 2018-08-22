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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Сегодня вечером на автодороге в Волжском районе столкнулись четыре автомобиля, пострадал один из водителей

22 августа 2018 20:37
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Он же, по предварительным данным, является виновником аварии.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 22 августа на 15 км автодороги "Самара - Волгоград" в Волжском районе.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в результате столкновения 4-х единиц транспорта: "Лады Приоры", "Датсуна", "ВАЗ-2114" и "Фольксвагена" пострадал 1 человек - водитель"Приоры".

Он же, по предварительным данным, является виновником аварии.

По причине, которая в настоящее время выясняется, мужчина допустил выезд на полосу встречного движения.

Полицейские продолжают выяснять все подробности случившегося, по факту аварии проводится проверка, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


 
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