Сегодня вечером на Красноглинском шоссе "девятка" насмерть сбила переходившего дорогу мужчину
3 декабря 2017 19:39
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Водитель автомобиля ВАЗ-21099 допустил наезд на пешехода – неустановленного мужчину примерно 65 лет, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия.
В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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