Сегодня вечером, при пожаре в частном доме в Волжском переулке, погиб мужчина
4 февраля 2019 21:10
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Горел частный дом на площади 200 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 77 человек и 19 единиц техники.
Пожар был локализован в 19:00; пожар ликвидирован в 19:28.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.
В оперативных структурах корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что при пожаре погиб мужчина. Причины смерти человека и его личность устанавливаются.
Фото из архива облМЧС
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