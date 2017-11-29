Сегодня в поселке Горелый Хутор горел частный дом

104

Горел частный дом на площади 120 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 24 человека личного состава и 6 единиц техники.Пожар был локализован в 18:32, пожар ликвидирован в 18:45.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС