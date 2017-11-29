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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Сегодня в поселке Горелый Хутор горел частный дом

29 ноября 2017 23:51
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На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 24 человека личного состава и 6 единиц техники.
29 ноября в 17:37  по адресу: Самара, Красноглинский район, поселок Горелый Хутор, СНТ "Ясная поляна", пер. Пехотный, произошел пожар.

Горел частный дом на площади 120 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 24 человека личного состава и 6 единиц техники.

Пожар был локализован в 18:32, пожар ликвидирован в 18:45.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС. 



Фото из архива облМЧС
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