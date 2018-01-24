Сегодня в Самаре вновь прорвало теплотрассу на Стара-Загоре
24 января 2018 22:53
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На месте повреждения тепломагистрали проводились сварочные работы. Специалистами «ПТС» локализовано место повреждения, выполнены земляные работы, вскрыты железобетонные лотки. Для потребителей организована резервная схема теплоснабжения.
В работах задействованы 10 специалистов ПТС и 8 единиц техники.
В 22:54 специалисты «ПТС» завершили сварочные работы на месте повреждения тепломагистрали. В настоящий момент начато заполнение трубопровода водой. В ближайшее время совместно с персоналом коммунальных компаний будет организован перевод потребителей на штатную схему подачи тепла. Напомним, на время устранения повреждения потребители, получающие услугу теплоснабжения по данному трубопроводу, были переведены на резервную схему, сообщает пресс-служба ПТС.
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