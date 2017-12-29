Сегодня в Самаре на Авроре горел частный автосервис и магазин автозапчастей

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Горел частный автосервис и магазин автозапчастей на площади 150 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 31 человек личного состава и 7 единиц техники.Пожар был локализован в 16:07, пожар ликвидирован в 16:13.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото: облМЧС