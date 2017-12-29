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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Сегодня в Самаре на Авроре горел частный автосервис и магазин автозапчастей

29 декабря 2017 22:15
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На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 31 человек личного состава и 7 единиц техники.
29 декабря в 15:38 по адресу: Самара, Советский район, улица Авроры, произошел пожар.

Горел частный автосервис и магазин автозапчастей на площади 150 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 31 человек личного состава и 7 единиц техники.

Пожар был локализован в 16:07, пожар ликвидирован в 16:13.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС. 


Фото: облМЧС
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