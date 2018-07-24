Сегодня утром на Кирова Subaru столкнулась с машиной ДПС

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О произошедшей аварии известно от очевидцев.Сообщается, что машина дорожно-патрульной службы столкнулась с автомобилем Subaru.Как рассказывают очевидцы, при повороте водитель иномарки не пропустил автомобиль ДПС, ехавший прямо.В результате произошло столкновение. В ДТП есть пострадавшие. На месте аварии работали сотрудники «скорой помощи», передает samarskie-voditeli.ru.Фото очевидцев/samarskie-voditeli.ru