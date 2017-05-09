Сегодня ночью на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе водитель «Mercedes» насмерть сбил инспектора ДПС

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В результате ДТП сотрудник полиции получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Самарской области выражает соболезнования родным и близким сотрудника полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.