Сегодня днем в Тольятти пострадали два ребенка после столкновения автомобиля «Ford» с "семеркой"

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Прибывшие сотрудники ГИБДД помогли оказать первую помощь пострадавшим, организовали движение на участке автодороги и приступили к сбору необходимых материалов.В результате ДТП травмы получили пассажиры иномарки – 11-летняя девочка и 6-летний мальчик.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и призывают быть более внимательными на дороге, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.