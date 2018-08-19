Сегодня днем в Тольятти пострадали два ребенка после столкновения автомобиля «Ford» с "семеркой"
19 августа 2018 16:27
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Прибывшие сотрудники ГИБДД помогли оказать первую помощь пострадавшим, организовали движение на участке автодороги и приступили к сбору необходимых материалов.
В результате ДТП травмы получили пассажиры иномарки – 11-летняя девочка и 6-летний мальчик.
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и призывают быть более внимательными на дороге, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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