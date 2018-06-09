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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Сегодня днем на Московском шоссе фура, при экстренном торможении, зацепила два автомобиля

9 июня 2018 22:49
Фура столкнулась с машиной ритуальных услуг и «Шкодой», парализовав движение на Московском шоссе, передает 63.ru со ссылкой на службу  аварийных комиссаров «Славком».

Большегруз, применив экстренное торможение, зацепил два автомобиля. Автомобили «притёрлись» боками.

Никто не пострадал. Движение восстановили через 20 минут.



Фото: САК «Славком»


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