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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Сдали на металлолом. Под Ульяновском двое жителей украли мост

27 декабря 2018 20:00
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Преступники с помощью бензореза демонтировали металлическую конструкцию переправы с целью наживы.
В Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении двух безработных мужчин за то, что они украли мост в деревне Пески Карсунского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по региону, передает life.ru.

Как отмечается, 24 декабря в полицию обратился глава администрации Карсунского района и сообщил, что в деревне Пески разобрали и похитили пешеходный мост через реку Барыш, стоимость которого оценивается в 407 тысяч рублей.

Согласно данным правоохранителей, преступники с помощью бензореза спилили металлическую часть переправы и увезли на автомобиле, чтобы сдать на металлолом. Они выручили 1,8 тысячи рублей, которые потратили на личные нужды.

— Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались 47-летний и 57-летний неработающие жители Карсунского района, — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о краже. 


Фото:  pixabay.com
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