Сдали на металлолом. Под Ульяновском двое жителей украли мост

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Как отмечается, 24 декабря в полицию обратился глава администрации Карсунского района и сообщил, что в деревне Пески разобрали и похитили пешеходный мост через реку Барыш, стоимость которого оценивается в 407 тысяч рублей.Согласно данным правоохранителей, преступники с помощью бензореза спилили металлическую часть переправы и увезли на автомобиле, чтобы сдать на металлолом. Они выручили 1,8 тысячи рублей, которые потратили на личные нужды.— Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались 47-летний и 57-летний неработающие жители Карсунского района, — говорится в сообщении.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о краже.Фото: pixabay.com