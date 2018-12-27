Сдали на металлолом. Под Ульяновском двое жителей украли мост
27 декабря 2018 20:00
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Как отмечается, 24 декабря в полицию обратился глава администрации Карсунского района и сообщил, что в деревне Пески разобрали и похитили пешеходный мост через реку Барыш, стоимость которого оценивается в 407 тысяч рублей.
Согласно данным правоохранителей, преступники с помощью бензореза спилили металлическую часть переправы и увезли на автомобиле, чтобы сдать на металлолом. Они выручили 1,8 тысячи рублей, которые потратили на личные нужды.
— Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались 47-летний и 57-летний неработающие жители Карсунского района, — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Фото: pixabay.com
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