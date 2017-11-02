Саратовская тюрьма заплатит за некачественные берцы более 187 тыс. рублей

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Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитража Саратовской области, которым с тюрьмы УФСИН по Саратовской области взыскана стоимость реализованного им некачественного товара и штраф в пользу Владимирского юридического института ФСИН. В 2016 г. стороны заключили контракт на поставку товара, в том числе мужской обуви – "ботинок с высоким берцем на ворсине по ТУ 8800-123-08570932-2007". Товар был поставлен учреждением военному вузу и оплачен в полном объеме. Ботинки были выданы курсантам. Во время проведения учебно-строевых сборов у 72-х пар этой обуви появились трещин в подошвах.Институт обратился в Арбитражный суд Саратовской области с иском о взыскании с поставщика стоимости некачественного товара в сумме 142,7 тыс. руб. и штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств - 144,95 тыс. Требования истца были удовлетворены в полном объеме. Не согласившись с решением, ответчик оспорил его в Двенадцатом арбитраже, пишет СарБК.