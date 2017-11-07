Саратовец насмерть забил супругу за выпитый без спроса спирт

129

2 ноября в одну из больниц Саратова из квартиры дома по Огородной была госпитализирована 57-летняя горожанка в состоянии комы. Спустя 2 дня женщина скончалась. Полицейские задержали и допросили 58-летнего супруга потерпевшей. Он рассказал, что избил жену за то, что она без спроса выпила бутылку спирта. Возбуждено уголовное дело, пишет СарБК.