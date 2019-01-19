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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Самолёт Москва – Дубай экстренно сел в Волгограде из-за отравления пассажиров

19 января 2019 16:13
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Четверо из них госпитализированы, а пятый отравившийся от госпитализации отказался.
Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Москвы в Дубай, экстренно приземлился в Волгограде. Как сообщает life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash, сразу несколько пассажиров почувствовали недомогание.

По данным телеграм-канала, причина недомогания — отравление. После посадки в Волгограде четверых человек увезли в больницу на скорой, а пятый от госпитализации отказался. 
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