Самолёт Москва – Дубай экстренно сел в Волгограде из-за отравления пассажиров
19 января 2019 16:13
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По данным телеграм-канала, причина недомогания — отравление. После посадки в Волгограде четверых человек увезли в больницу на скорой, а пятый от госпитализации отказался.
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