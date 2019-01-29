Самолет экстренно сел в Сочи после нападения пассажира на стюардессу
29 января 2019 22:23
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«Пассажир избил стюардессу во время полета, из-за этого самолет экстренно приземлился в Сочи для оказания медпомощи пострадавшей», — сказал собеседник «Интерфакса».
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что мужчина нанес стюардессе травмы и от того, насколько тяжелыми их признают врачи, будет зависеть решение о привлечении виновника к административной или уголовной ответственности.
В пресс-службе авиакомпании «Россия» РБК сообщили, что самолет вынужденно сел в Сочи из-за «деструктивного поведения» одного из пассажиров.
«Пассажир с признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно, оскорблял и провоцировал на драку бортпроводников и представлял угрозу экипажу и другим пассажирам. По прибытии в аэропорт Сочи пассажир передан правоохранительным органам», — пояснил представитель авиакомпании.
«Он был пьян и неадекватен», — сказала РБК очевидец Мила Карасева. Она подтвердила, что пассажир ударил стюардессу. По ее словам, пострадавшая не получила сильной травмы.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила РБК, что медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови снятого с рейса пассажира, которым оказался 33-летний житель Санкт-Петербурга. По словам Волк, в настоящее время полицейскими проводится проверка, по результатам которой в отношении задержанного будет принято решение в соответствии с законодательством России.
Рейс FV5863 Санкт-Петербург — Анталья вылетел из Пулково в 10:15 мск, сообщается на сайте аэропорта. Самолет пролетел над европейской частью России, но над Черным морем развернулся и приземлился в аэропорту Сочи в 13:35 мск, свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.
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