Самая большая плотина США может прорваться: В Калифорнии объявлена эвакуация населения
13 февраля 2017 22:19
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Тогда сотни тонн воды грозят смыть сразу шесть городов . Вокруг городов спасатели сооружают заграждения из мешков с песком. В Калифорнии объявлен режим чрезвычайного положения. Под угрозой оказались три калифорнийских округа — Саттер, Бьютт и Юба. Всего здесь проживает до 400 тысяч человек.
"Обстановка сложная и быстро меняющаяся", — отметил губернатор Калифорнии Джерри Браун.
Уровень воды в озере Орвилл существенно повысился из-за проливных зимних ливней после нескольких засушливых лет. Специалисты пытаются перераспределить потоки воды по водоотводам и понизить уровень воды в верхнем бьефе.
Плотина была построена в 1962-1968 годах.
Прорыв плотины, заявил РИА Новости директор природоохранных проектов "Зеленого патруля" Роман Пукалов, может привести к многочисленным жертвам, как это случилось в Крымске в 2012 году.
Роман Пукалов предложил также проверить плотины в России в преддверии предстоящего весеннего половодья. Если весна будет дружной, с резким потеплением и быстрым таянием снега, то также возможны чрезвычайные происшествия на плотинах, предупредил российский эксперт-эколог.
Прямая трансляция с места разрушения плотины в США появилась в Сети- Вести.Ru. Опубликованы кадры с места разрушающейся плотины в Калифорнии.
Фото: www.vesti.ru
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