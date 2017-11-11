Самарцы предъявили поддельные больничный и паспорт с фальшивым штампом

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На днях в Промышленном районе областного центра выявлен факт использования поддельного документа. Проверкой установлено, что в июле текущего года работник одной из самарских организаций предъявил в отдел кадров в качестве доказательства временной нетрудоспособности больничный лист. Однако в ходе изучения данного документа у специалистов возникли сомнения в его подлинности. О своих подозрениях сотрудники фирмы сообщили в полицию. Для проведения экспертизы полицейские изъяли подозрительный больничный лист. Впоследствии проведенное исследование установило, что изъятый документ является поддельным. По данным полиции, подозреваемый – 35-летний житель Самары, ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.Еще один факт использования подложного документы был зафиксирован в Октябрьском районе областного центра. В октябре ранее не судимый 26-летний житель областного центра обратился в отделение по вопросам миграции ОП№4 Управления МВД России по г. Самаре. Сотрудники полиции в ходе изучения паспорта гражданина обратили внимание на страницу, где был поставлен штамп о регистрации. При проверке оказалось, что данная отметка не соответствует государственному образцу.В настоящее время в обоих случаях возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что использование заведомо подложного документа влечет за собой уголовную ответственность и наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.