Я нашел ошибку
Главные новости: 
Официальный представитель МИДа Мария Захарова озвучила список стран, где мог быть создан яд, использованный против Скрипаля. В список, в частности, вошла сама Великобритания, а также США, Чехия, Словакия и Швеция.
Британские химики выяснили, каким веществом были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, но не установили страну происхождения яда
На место ЧП срочно выехали 15 машин спецтехники и 51 человек личного состава.
Самарцев серьезно напугал громкий хлопок и дым, который повалил из окон многоэтажки на Ново-Садовой
В ходе встречи Дмитрий Азаров и Жан Режибо обсудили перспективы сотрудничества Самарской области и Королевства Бельгии в экономической сфере, культуре, образовании, здравоохранении.
Бельгийские дипломаты знакомятся с возможностями Самары как города-организатора ЧМ-2018
Скоростной трамвай до Петергофа планируется запустить в два этапа.
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа за 10 млрд рублей
«Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны»
Президент РАН Александр Сергеев призвал отменить ЕГЭ и «вернуть научную часть» в школы
Подозреваемый в убийстве — сосед по палате, которому стоны погибшего мешали спать по ночам.
Утром 3 апреля в больнице на улице Алабьева обнаружили тело мужчины 1956 года рождения с двумя ножевыми ранениями
Госдума разрешила собирать валежник в лесу.
Сбор сухих веток больше не будет караться штрафом
«Следователей интересуют крупные контракты, заключенные с поставщиками, в частности были изъяты документы, касающиеся поставок топлива», — рассказал РБК источник.
СК провел обыски в Кемеровском управлении МЧС
сегодня  Среда, 4 апреля, 00:51
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/04:
USD 57.54
0.26
EUR 70.92
0.32
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Самарцев серьезно напугал громкий хлопок и дым, который повалил из окон многоэтажки на Ново-Садовой

3 апреля 2018 23:03
485
На место ЧП срочно выехали 15 машин спецтехники и 51 человек личного состава.
Вечером 3 апреля жители центра Самары оказались серьезно напуганы хлопком и дымом, который повалил из окон многоэтажки на Ново-Садовой. На место были вызваны представители экстренных служб города, сообщает guberniatv.ru со ссылкой на облМЧС.

Звонок на пульт дежурного поступил в 17:49. На место ЧП немедленно направили 15 машин спецтехники и 51 человек личного состава. В 18:00 стало ясно, что опасности нет: хлопок произошёл в результате разгерметизации парового котла. При этом ни само здание, ни люди не пострадали.

Аварийная ситуация в доме на улице Ново-Садовой произошла при проведении сварочных работ силами товарищества собственников недвижимости (ТСН). В результате здание осталось без света, воды и отопления. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на врио руководителя Госжилинспекции Андрея Абриталина. Он рассказал, что "подачу отопления и освещения в доме восстановили", а водоснабжение и водоотведение наладят в ближайшее время.





 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
3 апреля 2018  21:19
Госдума разрешила собирать валежник в лесу.
Сбор сухих веток больше не будет караться штрафом
Госдума разрешила собирать валежник в лесу.  Закон
184
3 апреля 2018  21:13
«Следователей интересуют крупные контракты, заключенные с поставщиками, в частности были изъяты документы, касающиеся поставок топлива», — рассказал РБК источник.
СК провел обыски в Кемеровском управлении МЧС
«Следователей интересуют крупные контракты, заключенные с поставщиками, в частности были изъяты документы, касающиеся поставок топлива», — рассказал... Закон
168
3 апреля 2018  18:10
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу.
В Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту ограничения конкуренции
 Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Самарского района города Самары для рассмотрения по существу.  Закон
392
3 апреля 2018  17:14
Лишь после многочисленных жалоб родственников убитого дело все-таки возбудили.
В Рощинском убили и сожгли 20-летнего контрактника, возбуждено уголовное дело
 Лишь после многочисленных жалоб родственников убитого дело все-таки возбудили. Закон
193
2 апреля 2018  17:17
Через Интерпол направлено больше ста запросов в страны, где могут находиться офшоры владельцев «Суммы».
МВД и ФСБ полгода прослушивали телефоны братьев Магомедовых и отслеживали их интернет-переписк
Через Интерпол направлено больше ста запросов в страны, где могут находиться офшоры владельцев «Суммы».  Закон
221
2 апреля 2018  16:52
Впоследствии часть своей добычи он сдал в разные ломбарды и комиссионные магазины города, а остальное отдал одному из своих приятелей.
В Самаре осужден молодой человек, укравший 10 мобильных телефонов из салона сотовой связи
 Впоследствии часть своей добычи он сдал в разные ломбарды и комиссионные магазины областного центра, а остальное отдал одному из своих приятелей.  Закон
226
2 апреля 2018  16:31
В совершении преступления подозреваются трое мужчин среднего роста, крепкого телосложения.
Тольяттинские полицейские разыскивают злоумышленников, похитивших имущество в торговой точке на сумму более 2 миллионов рублей
В совершении преступления подозреваются трое мужчин среднего роста, крепкого телосложения.   Закон
298
Весь список
Происшествия
3 апреля 2018  23:03
На место ЧП срочно выехали 15 машин спецтехники и 51 человек личного состава.
Самарцев серьезно напугал громкий хлопок и дым, который повалил из окон многоэтажки на Ново-Садовой
На место ЧП срочно выехали 15 машин спецтехники и 51 человек личного состава.  Происшествия
472
3 апреля 2018  21:29
Подозреваемый в убийстве — сосед по палате, которому стоны погибшего мешали спать по ночам.
Утром 3 апреля в больнице на улице Алабьева обнаружили тело мужчины 1956 года рождения с двумя ножевыми ранениями
Подозреваемый в убийстве — сосед по палате, которому стоны погибшего мешали спать по ночам.   Происшествия
189
3 апреля 2018  16:15
Угонщиком оказался ранее не судимый, молодой человек 1993 года рождения.
В Самаре молодой человек угнал иномарку стоимостью 2,5 млн рублей
Угонщиком оказался ранее не судимый, молодой человек 1993 года рождения.  Происшествия
172
Весь список
Криминал
3 апреля 2018  13:40
В кафе Жигулевска молодой человек обокрал знакомую
В кафе Жигулевска молодой человек обокрал знакомую
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
168
3 апреля 2018  13:08
Самарец убил сожительницу и позвонил в полицию Инцидент произошел в доме на улице Стара-Загора.
Самарец убил сожительницу и позвонил в полицию
Инцидент произошел в доме на улице Стара-Загора. Криминал
206
3 апреля 2018  10:28
Жители Самары подозреваются в попытке украсть металлические ограждения
Жители Самары подозреваются в попытке украсть металлические ограждения
Патрулировавший улицы областного центра экипаж вневедомственной охраны задержал мужчин. Криминал
187
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1445
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
848
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
766
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1649
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
957
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1054
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1640
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
987
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4280
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2425
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2903
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2789
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают на выставку «Кухня» - история создания одной книги
В Самаре под руководством ГУ МЧС пройдет командно-штабное учение по обеспечению пожарной безопасности
В Доме офицеров пройдет гала-концерт областного фестиваля «Веснушка – 2018»
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда