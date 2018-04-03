Самарцев серьезно напугал громкий хлопок и дым, который повалил из окон многоэтажки на Ново-Садовой
3 апреля 2018 23:03
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Звонок на пульт дежурного поступил в 17:49. На место ЧП немедленно направили 15 машин спецтехники и 51 человек личного состава. В 18:00 стало ясно, что опасности нет: хлопок произошёл в результате разгерметизации парового котла. При этом ни само здание, ни люди не пострадали.
Аварийная ситуация в доме на улице Ново-Садовой произошла при проведении сварочных работ силами товарищества собственников недвижимости (ТСН). В результате здание осталось без света, воды и отопления. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на врио руководителя Госжилинспекции Андрея Абриталина. Он рассказал, что "подачу отопления и освещения в доме восстановили", а водоснабжение и водоотведение наладят в ближайшее время.
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