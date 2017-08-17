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Самарцев просят опознать человека или помочь найти родственников.Сулейманов Равиль Назибович, 5.08.1952 г.р.Находится в ГБУЗ СО «Самарской городской больнице № 4» с 28 июняСо слов потерявшегося: есть дочь Светлана и сын Сергей.Если вы знаете его или его родственников - позвоните 8 (800) 700 54 52, сообщает поисковый отряд Лиза Алерт.