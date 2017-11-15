Самарцев призывают к осторожности на дорогах во время дождя

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В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями областная Госавтоинспекция призывает водителей автотранспорта быть особенно внимательными на дорогах. Во время дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с асфальтом, увеличивается опасность заносов, что грозит потерей управляемости автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной путь и ухудшается видимость на дороге.Госавтоинспекция предупреждает о том, что при попадании в полосу дождя нужно плавно снизить скорость и воздержаться от резких маневров и торможений.Управление ГИБДД рекомендует:- выбирайте скорость движения с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге;- сохраняйте дистанцию и боковой интервал движения;- откажитесь от совершения необдуманных маневров и обгонов, особенно молодые водители и не имеющие достаточного опыта;- будьте предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов;- проверьте исправность щеток ветрового стекла и обдув стекла.Убедительная просьба и ко всем пешеходам быть предельно внимательными при пересечении проезжей части. Дождь и встречное ослепление не позволяют водителю вовремя увидеть человека на дороге. В темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.