Самарцев призывают к осторожности на дорогах во время дождя
15 ноября 2017 12:54
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В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями областная Госавтоинспекция призывает водителей автотранспорта быть особенно внимательными на дорогах. Во время дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с асфальтом, увеличивается опасность заносов, что грозит потерей управляемости автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной путь и ухудшается видимость на дороге.
Госавтоинспекция предупреждает о том, что при попадании в полосу дождя нужно плавно снизить скорость и воздержаться от резких маневров и торможений.
Управление ГИБДД рекомендует:
- выбирайте скорость движения с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге;
- сохраняйте дистанцию и боковой интервал движения;
- откажитесь от совершения необдуманных маневров и обгонов, особенно молодые водители и не имеющие достаточного опыта;
- будьте предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов;
- проверьте исправность щеток ветрового стекла и обдув стекла.
Убедительная просьба и ко всем пешеходам быть предельно внимательными при пересечении проезжей части. Дождь и встречное ослепление не позволяют водителю вовремя увидеть человека на дороге. В темное время суток необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.
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