Самарцев предупреждают о возможных загораниях сухой травы

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По данным Приволжского УГМС в Самарской области установилась относительно жаркая погода - до +25 градусов и продержится она в течение ближайших 3 дней. В связи с чем, вероятность возникновения палов прошлогодней сухой травы значительно возросла. Загорания сухой травы опасны переходами на леса, торфяники, линии электропередач, дачные поселки и населенные пункты. Ежегодно от палов сухой травы возникают тысячи лесных пожаров по всей нашей стране, сгорает от нескольких сотен до нескольких тысяч домов и дач, и бессчетное количество прочих построек. В огне травяных палов ежегодно гибнут десятки людей. В настоящее время на территории Самарской области уже зафиксированы очаги загораний сухой травы, на местах работают пожарно-спасательные подразделения.Причина таких загораний — отсутствие осадков и пресловутый человеческий фактор. Если вы обнаружили пожар - необходимо немедленно позвонить по сотовому телефону на номер 101, принять меры по его ликвидации и одновременно, если есть возможность, отправить кого-либо в ближайший населенный пункт за помощью.Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о том, с 15 апреля по 30 сентября 2017 года на территории Самарской области установлен особый противопожарный режим.Согласно этому документу введен запрет на:- проведение сельскохозяйственных палов;- разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях;- выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям;а также проведение иных пожароопасных работ.