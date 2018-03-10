Самарцев предупреждают о пожаробезопасности на дачах
10 марта 2018 11:30
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Напоминаем: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизнь от огня! На территории своего дачного участка необходимо:
- не допускать разведение костров ближе 50 м от зданий и сооружений;
- не загораживать дороги, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемых для целей пожаротушения;
- газобаллонные установки (отдельные баллоны емкостью более 12л) для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5м от входа в дом с количеством баллонов не более трех;
В садовых домиках и частных жилых домах запрещается:
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках, - производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;
- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.
В случае пожара обратиться за помощью можно по телефону «01», с мобильного телефона – «101», сообщает облМЧС.
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