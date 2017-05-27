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Самарца задержали за рулем нетрезвым и без прав

27 мая 2017 09:53
87
Самарца задержали за рулем нетрезвым и без прав
Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Во время несения службы на улице Ставропольской в Промышленном районе города Самары инспекторы ДПС остановили за нарушение Правил дорожного движения автомашину ВАЗ-21140 под управлением 23-летнего жителя поселка Рощинский. При составлении протокола стражи правопорядка заметили, что от молодого человека исходит резкий запах алкоголя. На предложение полицейских пройти медицинское освидетельствование автомобилист ответил отказом.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что ранее по решению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за нетрезвое вождение и лишен права управления транспортным средством на полтора года.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает облМВД.
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