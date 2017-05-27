Самарца задержали за рулем нетрезвым и без прав
27 мая 2017 09:53
87
Во время несения службы на улице Ставропольской в Промышленном районе города Самары инспекторы ДПС остановили за нарушение Правил дорожного движения автомашину ВАЗ-21140 под управлением 23-летнего жителя поселка Рощинский. При составлении протокола стражи правопорядка заметили, что от молодого человека исходит резкий запах алкоголя. На предложение полицейских пройти медицинское освидетельствование автомобилист ответил отказом.
Сотрудники органов внутренних дел установили, что ранее по решению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за нетрезвое вождение и лишен права управления транспортным средством на полтора года.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
26 мая 2017 22:41
В многоквартирных домах были нарушены кровельное покрытие, штукатурный слой цоколя, оголовков дымоходов. Закон
196
26 мая 2017 15:00
Он пояснил полицейским, что оружие и боеприпасы нашел в 2012-2013 годах на территории Самарской Луки. Закон
151
26 мая 2017 09:40
Возбуждено уголовное дело. Закон
127
25 мая 2017 22:09
Ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Закон
272
25 мая 2017 22:03
Возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа". Закон
349
25 мая 2017 20:10
Женщина полностью признала свою вину. Закон
217
25 мая 2017 16:38
Он должен был перед съемкой подать уведомление в самарский филиал «Аэронавигация Центральной Волги». Закон
737
Происшествия
27 мая 2017 11:12
Пожар распространился на 10 кв. метров. Происшествия
90
27 мая 2017 10:19
Ее тело искали водолазы. Происшествия
104
27 мая 2017 10:11
Горели домашние вещи. Происшествия
143
Криминал
27 мая 2017 11:25
Подозреваемый признался сотрудникам полиции, что он является временно безработным. Криминал
84
26 мая 2017 12:59
Он размещал в соцсети экстремистские материалы. Криминал
314
26 мая 2017 10:47
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Криминал
187
Видео
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
931
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
652
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1342
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1457
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1639
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2930
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1546
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1201
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
739
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1098
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2371
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3363
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают