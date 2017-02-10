Самарца ограбили в заведении общественного питания на Заводском шоссе

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В полицию за помощью обратился 33-летний мужчина. Он сообщил, что в одном из заведений общественного питания, расположенном на Заводском шоссе в Самаре, злоумышленник, применив физическую силу, открыто похитил у него сотовый телефон, после чего скрылся.Благодаря тому, что сообщение о преступлении поступило в полицию сразу после его совершения, полицейские задержали подозреваемого в кратчайшие сроки.Задержанным оказался житель областного центра 1985 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. О грабеже возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают место нахождения похищенного сотового телефона, сообщает облМВД.