Самарскому водителю грозит уголовная ответственность за повторное вождение автомобиля пьяным

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Подозреваемым является житель Самары 1981 года рождения. Иномарку под его управлением полицейские остановили вечером 8 августа около одного из домов на улице Ново-Вокзальной. В ходе общения с водителем сотрудники ГИБДД заметили у него внешние признаки алкогольного опьянения. На предложение пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, мужчина отказался. Более того, при проверке оказалось: он ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.В итоге были собраны материалы и возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает облМВД.