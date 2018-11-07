Самарскими таможенниками выявлено международное почтовое отправление с сильнодействующими веществами
7 ноября 2018 15:34
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сильнодействующих веществ.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий должностными лицами отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни была пресечена попытка незаконного перемещения посредством международного почтового отправления на территорию Российской Федерации сильнодействующих веществ. Данные препараты гражданин дистанционно посредством переписки на веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет приобрел в Республике Беларусь.
Выявленные в международном почтовом отправлении препараты были направлены на экспертизу для проведения химического исследования. Согласно заключению экспертов образцы содержат в своем составе тестостерон пропионат, станозолол и болденон ундесиленат, и в целом каждый образец полностью является сильнодействующим веществом. Общая масса, изъятых из незаконного оборота сильнодействующих веществ составила 55 граммов.
Гражданин не предоставил должностным лицам Самарской таможни заверенных копий документов или заверенных выписок из них,
подтверждающих назначение ему данных лекарственных препаратов В соответствии с ч. 1 статьи 50 Федерального закона от 12.04.2010
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» ввоз в Российскую Федерацию лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие и (или) ядовитые вещества осуществляется при наличии документов, подтверждающих назначение физическому лицу указанных лекарственных препаратов.
Своими противоправными действиями гражданин совершил контрабанду, так как в целях немедицинского использования, переместил на территорию Российской Федерации лекарственные препараты с сильнодействующим веществом, передает пресс-служба Самарской таможни.
Фото: пресс-служба Самарской таможни
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