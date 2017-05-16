Самарскими таможенниками выявлена контрабанда анаболиков, сокрытых в растительном масле

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В ходе проверки информации о контрабанде, должностными лицами отдела таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни была пресечена попытка незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ с использованием канала международных почтовых отправлений.В почтовом отправлении, следующего из Китайской Народной Республики, была обнаружена партия анаболических препаратов готовых к употреблению и сокрытых под видом пищевых растительных масел. Данные препараты были изъяты и направлены для проведения таможенной экспертизы. Согласно заключению экспертов в состав представленных образцов входили сильнодействующие вещества: тестостерон пропионат, тестостерон изокапроат, тренболон энантат. Общая масса, изъятых из незаконного оборота сильнодействующих веществ составила почти 2,9 килограмм.В дальнейшем, проведенный отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни комплекс оперативно - розыскных мероприятий, направленный на установление лица, осуществившего контрабанду сильнодействующих веществ, привел к поимке злоумышленника, который осуществил получение указанного отправления у одного из операторов оказывающего услуги почтовой связи на территории города Самары.В своем объяснении задержанный пояснил, что сделал заказ препаратов в личных целях, о том, что СДВ запрещены к свободному обороту на территории Российской Федерации, он знал.В настоящее время в отношении контрабандиста возбуждено уголовное дело, гражданину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает пресс-служба Самарской таможни.