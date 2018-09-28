Самарский участковый спас жильцов дома на улице Стара-Загора от пожара

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К неспокойному участку, с бытовыми проблемами и разногласиями участковый привык давно: работа кипит ежедневно – граждане обращаются к капитану полиции по всем волнующим их вопросам, и всегда уверены: Билухаж Лемаевич не оставит без внимания ни одну просьбу.В один из дней Билухаж Абубакиров вышел на проверку очередной жалобы, поступившей от местных жителей. Около дома номер 164 по улице Стара-Загора его с тревогой окликнули жильцы. Они заметили, что из открытого балкона одной из квартир на 4-м этаже идет густой черный дым. Сотрудник полиции понял, что промедление в данной ситуации может обернуться настоящей трагедией, и, несмотря на возможную угрозу для своей жизни, поспешил на помощь жильцам дома. Поскольку дверь квартиры, откуда шел густой дым, никто не открывал, полицейский принял решение перебраться на балкон из окна соседей. Несмотря на риск сорваться с высоты четвертого этажа, ему это все-таки удалось. Затем Билужах Лемаевич ликвидировал очаг возгорания и разбудил хозяина квартиры, который спал настолько крепко, что не почувствовал запаха дыма. В настоящий момент соседи понимают, что если бы не решительные действия участкового, их могли ожидать печальные последствия пожара.Сегодня капитан Билухаж Абубакиров продолжает работу на вверенном ему участке, где не иссякает поток жалоб и заявлений. В свою очередь, жильцы подъезда, в котором чуть не произошла трагедия, говорят, что таким и должен быть настоящий полицейский, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области