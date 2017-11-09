Самарский таможенник отказался от взятки

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В конце октября в Большечерниговском районе Самарской области был пресечен факт дачи взятки таможеннику при осуществлении им должностных обязанностей в рамках работы мобильной группы.Водитель грузового автомобиля, гражданин Республики Казахстан, перевозивший товары народного потребления с признаками контрафактности, предложил взятку таможеннику в размере 5 000 руб. за непроведение таможенного досмотра и дальнейший беспрепятственный проезд. О факте склонения к совершению коррупционного правонарушения таможенник незамедлительно сообщил в отдел по противодействию коррупции и уведомил начальника таможни.В отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело.По результатам проведенного таможенного досмотра было выявлено более 5 тыс. единиц продукции с признаками контрафактности, сообщает пресс-служба Самарской таможни.