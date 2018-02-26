Самарский болельщик подрался с канадцами и забрал их флаг
26 февраля 2018 13:05
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Россиянин из Самары ночью накануне хоккейного финала Олимпиады подрался в спортбаре Каннына с канадскими болельщиками. Несмотря на численное превосходство оппонентов, русский болельщик отнял у канадцев флаг.
- На нас напали, но я дал отбой. Было десять на одного, всех положил. Вот на флаге следы подошвы и крови, - заявил он.
Россиянин взял трофейный флаг на финальный матч хоккейного турнира, пишет Спорт-Экспресс.
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