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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Самарские таможенники выявили три фуры с контрафактной спортивной обувью

30 марта 2018 15:51
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В автотранспорте в общей сложности было обнаружено более 32,1 тысяч единиц обуви. Маркированы они были известными товарными знаками: Adidas (18 тысяч пар обуви), Nike (5997 пар обуви), Lacoste, Asics (2720 пар спортивной обуви), Reebok. Вся продукция нап
30 марта Самарская таможня провела пресс-конференцию по итогам работы мобильной группы по недопущению проникновения на территорию Российской Федерации продукции легкой промышленности с признаками контрафактности.

Пресс-конференция для региональных средств массовой информации состоялась на месте хранения выявленного контрафактного товара, в складских помещениях Самарской таможни, находящихся в городе Тольятти.

До сведения журналистов было доведено, что 13 марта сотрудники мобильной группы выявили три фуры с товарами народного потребления, следовавшие из Киргизии в Москву. В автотранспорте в общей сложности было обнаружено более 32,1 тысяч единиц обуви. Маркированы они были известными товарными знаками: Adidas (18 тысяч пар обуви), Nike (5997 пар обуви), Lacoste, Asics (2720 пар спортивной обуви), Reebok. Вся продукция направлялась в один из московских торговых центров.

На пресс-конференции начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни Рустам Тунтаев рассказал, что
представители правообладателей Reebok, Nike и Adidas подтвердили незаконное использование товарных знаков на выявленной продукции.

« После обнаружения товаров с признаками контрафактности, обращаемся к правообладателям товарных знаков, они проводят экспертизу и по ее результатам подтверждают признаки контрафактности товара. В данном случае представители правообладателей только Nike оценили свой ущерб 60 миллионов рублей. Общий ущерб, который был нанесен правообладателям известных брендов, оценен в 130 миллионов рублей », - разъяснил журналистам Рустам Тунтаев.

В ходе пресс-конференции было обозначено, что одним из направлений выявления контрафактной продукции таможни является работа мобильных групп, которые уже два года на постоянной основе действуют в Самарской таможне. Так с начала 2018 года мобильная группа Самарской таможни выявила около 52 тысяч единиц товара с признаками контрафакта. С начала год проведено 8 таможенных досмотров. В основном товары везут из Казахстана и Киргизии, а страна-производитель - Китай, сообщает пресс-служба Самарской таможни. 



Фото:   пресс-служба Самарской таможни
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Комментарии



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