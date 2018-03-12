Самарские таможенники в «Курумоче» обнаружили у пассажирки запрещенные к ввозу чучело черепахи и коралл

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Из объяснения гражданки, ввозимой данный товар, следовало, что приобрела его в качестве сувениров для детей. Стоимость предметов не помнит, c правилами ввоза и с информацией на таможенных информационных стендах не знакома. Пассажирскую таможенную декларацию не заполняла.Обнаруженный товар должностными лицами таможенного поста Аэропорт Самара был направлен для проведения таможенной экспертизы. Согласно полученному заключению, чучело черепахи идентифицировано, как чучело морской черепахи Бисса, коралл идентифицирован, как коралл отряда Мадрепоровые кораллы - все исследуемые образцы поименованы в Перечне видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Рыночная стоимость чучела черепахи по состоянию на момент ввоза составлял более 22 тысяч рублей, коралла 2 400.Челюсть акулы идентифицирована, как часть тела тигровой акулы семейства Серые акулы, которые не поименованы в Перечне видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.Ввоз на территорию Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, допускается в предусмотренных Конвенцией случаях при наличии разрешительных документов, которые в данном случае не были представлены таможенному органу.Гражданка не исполнила установленную таможенным законодательством обязанность по декларированию товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, и осуществила незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза чучела черепахи и коралла.Материалы проверки в отношении гражданки Самарской таможней направлены по подследственности для принятия процессуального решения по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконноеперемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов, поименованных в Перечне стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденного Правительством Российской Федерации), сообщает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни