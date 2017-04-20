Самарские полицейские задержали мужчину, выбросившего приятеля из окна квартиры во время ссоры

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Сотрудники полиции установили, что пострадавшего обнаружили на крыше одного из магазинов, расположенных на первом этаже жилого дома на проспекте Ленина. По установленным полицейскими данным, мужчина оказался на крыше, выпав из окна квартиры.Сотрудники ОВД установили, что в одном из жилых помещений происходило застолье, во время которого между потерпевшим и злоумышленником произошел конфликт. Стражи правопорядка осмотрели квартиру, изъяли смывы бурого цвета и иные улики совершенного преступления и опросили жителей дома с целью установления возможных свидетелей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника и по горячим следам задержали мужчину на прилегающей к дому территории.41-летний подозреваемый сообщил стражам правопорядка, что конфликт между ним и потерпевшим перерос в драку. Причинив телесные повреждения потерпевшему, мужчина хотел скрыть следы преступления и выбросил приятеля из окна квартиры, после чего покинул место преступления.По данным правоохранителей, мужчина не имеет постоянного места жительства и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.В настоящее время по статье «Покушение на убийство» возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.