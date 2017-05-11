Самарские полицейские задержали мужчину, укравшего и продавшего детскую коляску
11 мая 2017 16:13
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Полицейские подробно опросили мужчину, изъяли видеозапись камеры наблюдения, расположенной у торгового центра. В попавшем в поле зрения камер злоумышленнике участковые уполномоченные полиции опознали ранее судимого за кражу 42-летнего самарца. Для установления местонахождения подозреваемого и похищенного имущества сотрудники уголовного розыска решили отработать административную территорию и проверить места возможного сбыта похищенного. В результате выяснилось, что похожую детскую коляску видели на одном из рынков. Оперативникам стало известно, что ее приобрела женщина. Поздже при отработке административной территории сотрудники уголовного розыска также установили и местонахождение подозреваемого. После этого он был задержан. В совершении преступления 42-летний мужчина признался.
К настоящему времени по статье «Кража», возбуждено уголовное дело. Детская коляска, принадлежащая потерпевшему, изъята и в скором времени будет возвращена законному владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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