Самарские полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске более 20 лет

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Соучастники преступления были задержаны сотрудниками полиции и в 1997 году приговорены к различным срокам лишения свободы. 40 –летний местный житель скрылся от правоохранительных органов и в течение 21 года находился в федеральном розыске.На протяжении всего этого времени полицейские не прекращали поиски злоумышленника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в МВД Самарской области поступила информация о том, что подозреваемый может проживать в Екатеринбурге на съемной квартире у своей сожительницы и представляться вымышленным именем. В ходе проверки информация нашла свое подтверждение. 29 января 2018 года сотрудники группы по розыску О МВД России по Волжскому району и сотрудники группы по розыску ГУ МВД России по Самарской области, совместно с сотрудниками полиции Екатеринбурга задержали мужчину по месту проживания. В настоящее время он доставлен на территорию Самарской области. Судом ему избрана мера пресечения в виде ареста.Следственным управлением Следственного комитета России по Самарской области ему предъявлено обвинение по статье "Убийство двух лиц", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области