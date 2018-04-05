Самарские полицейские задержали мужчину, который ограбил работников автозаправочной станции

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Сообщение о хищении денежных средств от сотрудников одной из автозаправочных станций города Самары поступило в полицию 30 марта около 17:00. Из информации, собранной следственно-оперативной группой в ходе работы на месте происшествия, следовало следующее: примерно в 16:30 один из посетителей автозаправки, расположенной на улице Дачной, угрожая работникам кассы, потребовал отдать ему имеющуюся наличность. Свои требования мужчина подкреплял намерением облить окно кассира жидкостью, предположительно, горючей. Впоследствии свои намерения мужчина выполнил. Для предотвращения последующих опасных действий агрессивного злоумышленника работники отдали ему имеющуюся наличность, сумма которой составила 11 000 рублей. Со своей добычей нападавший скрылся.Полицейские по итогам общения с персоналом автозаправочной станции и просмотра записей с камер видеонаблюдения установили приметы нападавшего. Ориентировку направили всем наружным службам полиции. Кроме того, были организованы мероприятия по отработке путей отхода злоумышленника, в том числе с использованием служебно-розыскной собаки.Сотрудники уголовного розыска приступили к проверке ранее попадавших в поле зрения лиц. Вскоре поступило сообщение о том, что на улице Мориса Тореза экипаж дорожно-патрульной службы по ориентировке задержал злоумышленника. Им оказался житель Самары 1970 года рождения. Мужчина, по данным полиции, ранее к уголовной ответственности не привлекался, но вел асоциальный образ жизни.В настоящее время по статье «Разбой» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области