Самарские полицейские задержали двух женщин, избивших и ограбивших пенсионерку в ее собственной квартире
22 ноября 2018 20:17
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В ходе общения со следственно-оперативной группой, выехавшей по указанному адресу, пострадавшая рассказала, что на нее напали две женщины.
На вопрос полицейских о том, как посторонние люди попали в квартиру, пенсионерка сообщила: незнакомки представились сотрудницами газовой службы.
По ее словам, она возвращалась с рынка домой, когда возле подъезда к ней подошли две дамы. Под предлогом проверки газового оборудования они проследовали с ней до входной двери.
Однако пенсионерку насторожило то, с какой настойчивостью женщины буквально «втолкнули» ее в собственную квартиру. Хозяйка пыталась выпроводить за порог гостей, но те повалили ее на пол и придавили ногой, в этот момент бабушка потеряла сознание.
Очнувшись, жертва нападения обнаружила беспорядок в квартире и пропажу своих сбережений.
Полицейские установили местонахождение злоумышленниц и задержали их. Задержанными оказались две безработные жительницы Самары 1980 и 1985 годов рождения, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение кражи.
В настоящее время в отношении подозреваемых по статье «Разбой» возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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