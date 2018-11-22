Самарские полицейские задержали двух женщин, избивших и ограбивших пенсионерку в ее собственной квартире

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В ходе общения со следственно-оперативной группой, выехавшей по указанному адресу, пострадавшая рассказала, что на нее напали две женщины.На вопрос полицейских о том, как посторонние люди попали в квартиру, пенсионерка сообщила: незнакомки представились сотрудницами газовой службы.По ее словам, она возвращалась с рынка домой, когда возле подъезда к ней подошли две дамы. Под предлогом проверки газового оборудования они проследовали с ней до входной двери.Однако пенсионерку насторожило то, с какой настойчивостью женщины буквально «втолкнули» ее в собственную квартиру. Хозяйка пыталась выпроводить за порог гостей, но те повалили ее на пол и придавили ногой, в этот момент бабушка потеряла сознание.Очнувшись, жертва нападения обнаружила беспорядок в квартире и пропажу своих сбережений.Полицейские установили местонахождение злоумышленниц и задержали их. Задержанными оказались две безработные жительницы Самары 1980 и 1985 годов рождения, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение кражи.В настоящее время в отношении подозреваемых по статье «Разбой» возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области